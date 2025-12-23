Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович розповів про потенційне підсилення команди та гравців, що можуть стати лідерами. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Конкуренція потрібна в кожній лінії. Принаймні по одному гравцю, щоб створити здорову боротьбу за місце в складі. Саме конкуренція змушує футболістів прогресувати, а команду — ставати сильнішою.

Вихованці? Дехто з них мав шанси. Панченко розпочинав сезон у стартовому складі, потім їздив на Чемпіонат світу Ю-20, після чого дещо втратив форму. Є ще хороші хлопці: Карпізін, Багрій, Хруник, Кондратюк, Плічко. Це перспективні хлопці, яким потрібно якомога швидше переходити з дитячого футболу в дорослий. Потенціал у них є — багато що залежить від них самих.

Я буду лише радіти, якщо вони зможуть скласти конкуренцію старшим гравцям. Молодь, тренуючись з основою, стає ближчою до того, щоб ця конкуренція ставала справжньою. Вони бачать, як працюють досвідчені футболісти — Калюжний чи Шабанов. Або Крупський, який ближче до них за віком. Це хороший приклад того, до чого потрібно юнакам прагнути.

Щодо лідерів, можна назвати тих же Шабанова та Калюжного. Але я хочу, щоб лідерів було більше. Щоб більше відповідальності брали на себе Павлюк, Салюк, Крупський, молодші хлопці. Перед матчами кожен має можливість висловитися. Відповідальність не повинна лежати на двох-трьох людях — вона має бути спільною. Чим більше лідерів у команді, тим краще для тренера.