Бартулович розповів про конкуренцію в команді та потенційного підсилення
18 хвилин тому
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович розповів про потенційне підсилення команди та гравців, що можуть стати лідерами. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Конкуренція потрібна в кожній лінії. Принаймні по одному гравцю, щоб створити здорову боротьбу за місце в складі. Саме конкуренція змушує футболістів прогресувати, а команду — ставати сильнішою.
Вихованці? Дехто з них мав шанси. Панченко розпочинав сезон у стартовому складі, потім їздив на Чемпіонат світу Ю-20, після чого дещо втратив форму. Є ще хороші хлопці: Карпізін, Багрій, Хруник, Кондратюк, Плічко. Це перспективні хлопці, яким потрібно якомога швидше переходити з дитячого футболу в дорослий. Потенціал у них є — багато що залежить від них самих.
Я буду лише радіти, якщо вони зможуть скласти конкуренцію старшим гравцям. Молодь, тренуючись з основою, стає ближчою до того, щоб ця конкуренція ставала справжньою. Вони бачать, як працюють досвідчені футболісти — Калюжний чи Шабанов. Або Крупський, який ближче до них за віком. Це хороший приклад того, до чого потрібно юнакам прагнути.
Щодо лідерів, можна назвати тих же Шабанова та Калюжного. Але я хочу, щоб лідерів було більше. Щоб більше відповідальності брали на себе Павлюк, Салюк, Крупський, молодші хлопці. Перед матчами кожен має можливість висловитися. Відповідальність не повинна лежати на двох-трьох людях — вона має бути спільною. Чим більше лідерів у команді, тим краще для тренера.
Бартулович також висловив думку про скандально недограний матч Металіст 1925 – Верес.
