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У «Минаї» залишиться лише один легіонер з трьох

Серед потенційних новачків – виключно українці
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:39
У «Минаї» залишиться лише один легіонер з трьох
Фото - ФК Минай

Головний тренер «Минаю» Володимир Шаран повідомив в ефірі Футбол NEWS про те, що з трьох легіонерів погодився повернутися в команду тільки Ловро Грайфонер.

24 червня ми плануємо розпочати переглядовий збір для потенційних новачків. Зберемо їх приблизно на тиждень, щоб визначитись із тим, хто саме залишиться працювати з основою.

Старт повноцінного збору з гравцями першої команди запланований на 1 липня. Працювати будемо в Ужгороді. Все ж таки умови дозволяють. А головне, що ситуація, яка зараз панує на Закарпатті, дозволяє тренуватись саме в Ужгороді. Також попередньо запланували другий етап збору з 31 липня по 12 серпня.

Всі розуміють, яка ситуація в Україні. Легіонери просто бояться їхати сюди. У нас в команді також є три легіонери, але під питанням залишається тільки Ловро, який дав згоду приїхати. Це була попередня розмова. Міслав Матіч і Домінік Міхалєвич, скоріш за все, не повернуться в «Минай».

Зараз команди УПЛ звертають увагу на гравців з Першої, Другої ліг. Теж саме робимо і ми. Щодо кількості гравців на перегляді, думаю, їх буде близько 15.

Раніше нападник «Минаю» Євген Селезньов заявив, що не думає про бомбардирському рекорді через війну.

Сергій Стаднюк
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Мінай Володимир Шаран

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