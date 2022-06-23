У «Минаї» залишиться лише один легіонер з трьох

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Головний тренер «Минаю» Володимир Шаран повідомив в ефірі Футбол NEWS про те, що з трьох легіонерів погодився повернутися в команду тільки Ловро Грайфонер.

Старт повноцінного збору з гравцями першої команди запланований на 1 липня. Працювати будемо в Ужгороді. Все ж таки умови дозволяють. А головне, що ситуація, яка зараз панує на Закарпатті, дозволяє тренуватись саме в Ужгороді. Також попередньо запланували другий етап збору з 31 липня по 12 серпня.

Всі розуміють, яка ситуація в Україні. Легіонери просто бояться їхати сюди. У нас в команді також є три легіонери, але під питанням залишається тільки Ловро, який дав згоду приїхати. Це була попередня розмова. Міслав Матіч і Домінік Міхалєвич, скоріш за все, не повернуться в «Минай».

Зараз команди УПЛ звертають увагу на гравців з Першої, Другої ліг. Теж саме робимо і ми. Щодо кількості гравців на перегляді, думаю, їх буде близько 15.