У МЮ готові заборонити Роналду повертатися до клубу після чемпіонату світу
У МЮ відмовилися розривати контракт з Роналду прямо зараз
«Червоні дияволи» не хочуть платити компенсацію зірці, збунтувалася
18 листопада 20:17
Кріштіану Роналду / Фото: ВВС
«Манчестер Юнайтед» не поспішатиме з розірванням контракту нападника Кріштіану Роналду. Про це повідомляє The Telegraph.
Клуб відмовився від швидкого вирішення, оскільки не хоче, щоб справа затягнулася в судах. Також керівництво не має наміру платити форварду компенсацію. Вивчаються оптимальні шляхи розірвати угоду.
У МЮ сподіваються, що ситуація незабаром вирішиться. Також з поваги до збірної Португалії там не хочуть «перетворювати процес в цирк».
Раніше повідомлялося, що Роналду заборонять повертатися до «Манчестер Юнайтед» після ЧС-2022.
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