У МЮ відмовилися розривати контракт з Роналду прямо зараз

«Червоні дияволи» не хочуть платити компенсацію зірці, збунтувалася

Кріштіану Роналду / Фото: ВВС

«Манчестер Юнайтед» не поспішатиме з розірванням контракту нападника Кріштіану Роналду. Про це повідомляє The Telegraph.

Клуб відмовився від швидкого вирішення, оскільки не хоче, щоб справа затягнулася в судах. Також керівництво не має наміру платити форварду компенсацію. Вивчаються оптимальні шляхи розірвати угоду.

У МЮ сподіваються, що ситуація незабаром вирішиться. Також з поваги до збірної Португалії там не хочуть «перетворювати процес в цирк».

Раніше повідомлялося, що Роналду заборонять повертатися до «Манчестер Юнайтед» після ЧС-2022.