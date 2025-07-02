Тренер із фізпідготовки Шахтаря Утку Алемдароглу назвав свої та командні завдання в новому для себе клубі. Слова фахівця передає пресслужба «гірників».

Зазвичай ми маємо дві мети: максимально викладатися на полі та в спортзалі і гарно проводити час поза їх межами. Але, гадаю, ми також поєднували це, бо намагалися зробити так, щоб вони гарно проводили час і на полі. Тренування важкі, я знаю, але ми додали трохи веселощів до них. Протягом сезону ми також будемо так працювати, тому перші кілька днів важко, але в майбутньому стане краще.

Річ у тім, що в нас тут інші умови: ми починаємо сезон дуже рано, бо граємо перший офіційний поєдинок 10 липня, але добре те, що вся команда повернулася з відпустки в чудовій формі. Ми виконали тест – тест на фізичну підготовку, – і результати показують, що всі в хорошому стані. Будемо вдосконалюватися. Тому я маю підкреслити, що в нас є довга перерва в середині сезону. Якщо ми дійдемо до неї з хорошою фізичною підготовкою, станемо іще краще.

У нас є мрії. Ми приїхали сюди, щоб здійснити ці мрії. Це нелегко, ми далеко від наших сімей, наших дітей, нашої країни, але є одна причина: у нас є мрії, і ми йдемо за ними. Наша головна мета – знову виграти єврокубок, але щоб потрапити туди, у нас є ще один крок – чемпіонат України. Тож, якщо ви запитаєте, яка моя перша мета, – це знову виграти чемпіонат України.