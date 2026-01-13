У Поліссі офіційно підтвердили рішення вчинити з двома лідерами у стилі Зорі
Житомиряни перевели гравця збірної України та ключового захисника до команди U-19
Полісся офіційно підтвердило, що захисник Сергій Чоботенко та вінгер Олексій Гуцуляк переведені до команди U-19 і не відправляться на збори з першою командою через небажання підписувати новий контракт.
Футбольний клуб «Полісся» інформує про управлінські рішення щодо формування складу першої команди та надає офіційне роз’яснення з метою запобігання хибним трактуванням у публічному просторі.
Протягом тривалого часу клуб вів предметні та коректні перемовини з футболістами Сергієм Чоботенком та Олексієм Гуцуляком щодо продовження співпраці. ФК «Полісся» запропонував гравцям нові контракти на значно покращених умовах — із переглянутою заробітною платою, бонусною системою та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів уперед.
Клуб діяв послідовно, терпляче та з повагою до футболістів, надаючи достатньо часу для ухвалення рішень. Водночас запропоновані умови не були прийняті гравцями. У цій ситуації тренерський штаб і керівництво клубу мають чітку відповідальність — будувати команду не лише на найближчі матчі, а на довгострокову перспективу, спираючись на гравців, які пов’язують своє майбутнє з ФК «Полісся», поділяють його амбіції та готові бути частиною стратегічного розвитку клубу.
Враховуючи високий рівень конкуренції в складі та необхідність планування підготовки команди, було ухвалено управлінське рішення: Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди та з сьогоднішнього дня переведені до команди ФК «Полісся» U-19.
При цьому наголошуємо: клуб у повному обсязі виконує всі свої контрактні зобов’язання перед футболістами — фінансові, організаційні та побутові — до спливання терміну дії їхніх чинних контрактів. Йдеться виключно про спортивне та стратегічне рішення, ухвалене в інтересах команди та її майбутнього.
ФК «Полісся» вважає дане роз’яснення вичерпним і не планує подальших публічних коментарів щодо цього внутрішнього кадрового рішення клубу.
Нагадаємо, раніше такими методами «славилася» Зоря. Свого часу через небажання продовжувати контракт до дублю переводили Владислава Кочергіна, Артема Громова та інших футболістів.