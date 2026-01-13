Полісся офіційно підтвердило, що захисник Сергій Чоботенко та вінгер Олексій Гуцуляк переведені до команди U-19 і не відправляться на збори з першою командою через небажання підписувати новий контракт.

Футбольний клуб «Полісся» інформує про управлінські рішення щодо формування складу першої команди та надає офіційне роз’яснення з метою запобігання хибним трактуванням у публічному просторі.

Протягом тривалого часу клуб вів предметні та коректні перемовини з футболістами Сергієм Чоботенком та Олексієм Гуцуляком щодо продовження співпраці. ФК «Полісся» запропонував гравцям нові контракти на значно покращених умовах — із переглянутою заробітною платою, бонусною системою та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів уперед.

Клуб діяв послідовно, терпляче та з повагою до футболістів, надаючи достатньо часу для ухвалення рішень. Водночас запропоновані умови не були прийняті гравцями. У цій ситуації тренерський штаб і керівництво клубу мають чітку відповідальність — будувати команду не лише на найближчі матчі, а на довгострокову перспективу, спираючись на гравців, які пов’язують своє майбутнє з ФК «Полісся», поділяють його амбіції та готові бути частиною стратегічного розвитку клубу.

Враховуючи високий рівень конкуренції в складі та необхідність планування підготовки команди, було ухвалено управлінське рішення: Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди та з сьогоднішнього дня переведені до команди ФК «Полісся» U-19.

При цьому наголошуємо: клуб у повному обсязі виконує всі свої контрактні зобов’язання перед футболістами — фінансові, організаційні та побутові — до спливання терміну дії їхніх чинних контрактів. Йдеться виключно про спортивне та стратегічне рішення, ухвалене в інтересах команди та її майбутнього.

ФК «Полісся» вважає дане роз’яснення вичерпним і не планує подальших публічних коментарів щодо цього внутрішнього кадрового рішення клубу.