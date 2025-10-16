Сергій Стаднюк

Зоря працює над пролонгацією чинних контрактів із трьома провідними гравцями. Про це повідомляє ВЗбірна.

За даними видання, клуб запропонував нові угоди нападнику Пилипу Будківському, захиснику Роману Вантуху та хавбеку Петару Мічіну. Повідомляється, що їхні чинні контракти спливають улітку 2026 року, однак наразі жоден із цих виконавців не надав ствердної відповіді.

У поточному сезоні Пилип Будківський провів за Зорю дев'ять матчів – п'ять голів і одна результативна передача, в Петара Мічіна – п'ять матчів і один забитий м’яч, в Романа Вантуха – п'ять поєдинків, один гол та один асист.

Зоря наразі має 11 очок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Луганці очолюють нижню вісімку.

Раніше повідомлялося, що Динамо зможе задіяти в очному матчі проти Зорі колишнього гравця «чорних котів».