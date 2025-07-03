Капітан Полісся Руслан Бабенко підбив підсумки минулого сезону та поділився думками щодо потенційних суперників команди у кваліфікації Ліги конференцій.

Так як складався для нас сезон, і ми вийшли в єврокубки, то четверте місце – це був задовільний результат. Але це стосується саме результату, але не самої гри. Зараз мета така: що вище, то краще.

Щодо «Санта-Коломи» з Андорри мені складно зараз щось сказати, а ось боснійський «Борац» - це серйозний опонент. Досить сказати, що ця команда в минулому розіграші цього турніру дісталася до 1/8 фіналу. А це говорить багато про що.

Мене часом вражає, коли кажуть, що «Полісся» повинно без проблем виходити в груповий раунд змагань. Досвід, це важливий фактор, якого нам не вистачає. Але при цьому команда зробить усе, щоб пройти якомога далі в цьому турнірі.

Вимоги у Лізі конференцій? Поки що на цю тему ніхто не говорив. Зараз у нас триває тренувальний процес під керівництвом нового головного тренера. Ми намагаємося якомога швидше адаптуватися до вимог наставника, а далі буде видно, – повідомив Бабенко в інтерв'ю Sport.ua.