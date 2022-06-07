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У послугах Луніна зацікавився ще один клуб з чемпіонату Іспанії

Український голкіпер може знову піти в оренду
Футбол Українські легіонери
15:55
У послугах Луніна зацікавився ще один клуб з чемпіонату Іспанії
Андрій Лунін / Фото - Facebook
Воротар «Реала» Андрій Лунін в наступному сезоні може піти в чергову оренду заради стабільної ігрової практики. 

23-річний голкіпер збірної України може поповнити ряди «Ельче». Про це повідомляє La Razón.

Клуб, який зайняв 13-е місце в минулому сезоні Ла Ліги, має намір знайти конкурента для свого основного воротаря Едгара Бадіі. Крім Луніна, в шорт-листі «Ельче» знаходяться вільний агент Жоель Роблес, Фернандо Пачеко з «Алавеса», Альваро Фернандес з «Уески» і два воротаря «Леванте» - Дані Карденас і Айтор Фернандес.

Раніше повідомлялося, що перед відходом в оренду Лунін може підписати нову угоду з «Реалом».
Володимир Кириченко
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Теги

Андрій Лунін Реал Мадрид (футбол) Ельче

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