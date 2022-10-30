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У «Реалу» в 3 матчах після повернення Куртуа – 5 пропущених м'ячів і втрачених очок

Лунін міг би ще допомогти
Футбол Прімера
30 жовтня 19:41
У «Реалу» в 3 матчах після повернення Куртуа – 5 пропущених м'ячів і втрачених очок
Андрій Лунін і Тібо Куртуа / Фото - Getty Images

У 12-му турі іспанської Примери «Реал» у рідних стінах зіграв унічию з «Жироною» (1:1). Тібо Куртуа знову провів повний матч.

Таким чином, бельгієць пропустив уже п'ятий м'яч у трьох іграх після свого повернення на поле. Команда втратила аналогічну кількість очок.

«Реал» зіграв з усіма можливими результатами. Раніше «вершкові» обіграли «Севілью» (3:1) та поступилися «Ляйпціґу» (2:3).

Нагадаємо, під час травми Куртуа, бельгійця заміняв українець Андрій Лунін

Сергій Стаднюк
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Жирона Тібо Куртуа РБ Лейпциг Севілья Андрій Лунін

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