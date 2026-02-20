Сергій Разумовський

Італійська Рома розглядає варіант із продажем центрального нападника Артема Довбика під час найближчого літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Siamo La Roma, посилаючись на інформацію журналіста Маттео Моретто.

За даними джерела, 28-річному українцю не вдалося повноцінно закріпитися в команді під керівництвом Джан П’єро Гасперіні, через що в клубі схиляються до рішення відпустити форварда. Зазначається, що ще взимку Рома була дуже близькою до того, аби здійснити його трансфер, однак ситуацію змінила серйозна травма, яку Довбик отримав після цього періоду.

У поточному сезоні Артем Довбик провів 17 матчів на клубному рівні. У яких відзначився трьома забитими м’ячами та двома результативними передачами.

