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У розташування «Динамо» повернулася частина «збірників»

Футболісти прибули в табір киян у Румунії
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:58
У розташування «Динамо» повернулася частина «збірників»
Фото - ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» прибуло на збір до Румунії пізнім ввечері 22 червня. В дорозі автобусом команда провела близько 17 годин.

«Біло-сині» зупинилися на олімпійській базі в Снагові. Там вони вже тренувалися навесні перед серією благодійних матчів.

До «Динамо» приєдналася частина «збірників». До місця призначення вони добиралися своїм ходом.

Раніше стало відомо, що кияни проведуть з «Ліоном» одразу два матчі.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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