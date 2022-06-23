У розташування «Динамо» повернулася частина «збірників»

Футболісти прибули в табір киян у Румунії

Фото - ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» прибуло на збір до Румунії пізнім ввечері 22 червня. В дорозі автобусом команда провела близько 17 годин.

«Біло-сині» зупинилися на олімпійській базі в Снагові. Там вони вже тренувалися навесні перед серією благодійних матчів.

До «Динамо» приєдналася частина «збірників». До місця призначення вони добиралися своїм ходом.

Раніше стало відомо, що кияни проведуть з «Ліоном» одразу два матчі.