Тренер «Динамо»: «Україна повинна була перемогти Вельс»
У розташування «Динамо» повернулася частина «збірників»
Футболісти прибули в табір киян у Румунії
Фото - ФК Динамо Київ
Київське «Динамо» прибуло на збір до Румунії пізнім ввечері 22 червня. В дорозі автобусом команда провела близько 17 годин.
«Біло-сині» зупинилися на олімпійській базі в Снагові. Там вони вже тренувалися навесні перед серією благодійних матчів.
До «Динамо» приєдналася частина «збірників». До місця призначення вони добиралися своїм ходом.
Раніше стало відомо, що кияни проведуть з «Ліоном» одразу два матчі.
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