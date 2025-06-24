У Шахтарі будуть турецькі легіонери? Чітка відповідь Турана
Срна дав важливу обіцянку новому головному тренеру «гірників»
близько 1 години тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран в інтерв’ю Hürriyet відповів на запитання щодо того, чи варто чекати у команді турецьких легіонерів.
У Туреччині є дуже хороші гравці, але і в нашому розпорядженні теж є якісні футболісти. Ми з Даріо Срною говорили про те, що маємо молодий склад, який добре реагує на тренування.
Він сказав: «Подивись, якщо побачиш якусь прогалину — скажи, і ми можемо взяти будь-кого». Наразі я зосереджений лише на команді й на тому, чого їй бракує.
38-річний Арда Туран очолив Шахтар наприкінці травня 2025 року. На посту головного тренера представник Туреччини замінив Маріно Пушича. Дебютує фахівець на новій посаді у матчах першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса.
Раніше Туран висловився щодо потенційної зустрічі з Бешикташем у випадку проходу Ільвеса.
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