Головний тренер Шахтаря Арда Туран в інтерв’ю Hürriyet відповів на запитання щодо того, чи варто чекати у команді турецьких легіонерів.

У Туреччині є дуже хороші гравці, але і в нашому розпорядженні теж є якісні футболісти. Ми з Даріо Срною говорили про те, що маємо молодий склад, який добре реагує на тренування.

Він сказав: «Подивись, якщо побачиш якусь прогалину — скажи, і ми можемо взяти будь-кого». Наразі я зосереджений лише на команді й на тому, чого їй бракує.