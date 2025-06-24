Колишній нападник Шахтаря Данило Сікан заявив, що у команді в сезоні-2024/2025 був конфлікт між українцями та бразильцями.

Пушич дуже гарна людина. Я йому вдячний за все, що він для мене зробив. Тренер – так само. Чому не пішло? В той період чемпіонату приходило дуже багато бразильців, яким потрібно все показувати, як дітям розповідати.

Я його прекрасно розумію, бо бразильцям дуже важко працювати. Їх завжди потрібно ледь не бити кожен день. Вони просто потім вилазять на голову і тебе ставлять на другий план, а себе – на перший. Я розумію Пушича – йому привозять бразильців, а йому треба їх виховувати, показувати як пресингувати, а вони ж нічого не знають.

Я це сам просто побачив, коли ми в першому колі програли дуже багато матчів через те, що хтось з бразильців не добіг. В нас були конфлікти потів всередині команди між українцями та бразильцями. Це нормально, це футбол і конфлікт в команді, коли хтось щось не робить – розумійте, за що ви граєте. Ви граєте за Шахтар, не за Бразилію, тут потрібно поважати один одного.

Наприклад, матч з ПСВ, коли Педро Енріке отримав червону картку. Ти розумієш, що твій друг отримав червону і тобі потрібно бігати в три рази більше, бо це Ліга чемпіонів, не чемпіонат України. Це відповідальність на дуже високому рівні.