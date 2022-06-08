У «Шахтарі» розповіли, чому в грудні відмовили «Баварії» у придбанні Додо

Додо / Фото - ФК Шахтар

Асистент директора «Шахтаря» з футболу Карло Ніколіні повідомив в інтерв'ю Tuttomercatoweb про відмову «Баварії» в трансфер захисника додо в грудні і прокоментував інтерес до бразильця в Італії.

Соломон також футболіст основного складу, забив кілька голів в Лізі чемпіонів. «Торіно» – серед основних претендентів, але є ще англійські клуби та 2 інших представники Серії А. Назвати конкретно не можу. Одна з команд знаходиться нижче «Торіно» в турнірній таблиці.

Італійські клуби зрозуміли, що є можливість вести бізнес із «Шахтарем». У нас є молоді гравці, за спиною яких 2-3 роки в єврокубках та виграні чемпіонати.

Також вони професіонали з точки зору роботи та серйозності, ми звертали на це увагу, коли купували їх. Але, щоб продати футболістів, нам потрібна адекватна пропозиція. Ми не прийматимемо запит з Італії лише тому, що це Італія. Є ринок, повинні бути відповідні пропозиції.