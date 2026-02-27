Сергій Разумовський

Захисник Шахтаря Валерій Бондар в ефірі УПЛ ТБ після матчу 18-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (1:0) поділився враженнями від жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій, за підсумками якого донецькій команді дістався польський Лех. Іншим можливим опонентом гірників був Самсунспор.

Бондар зізнався, що очікував саме турецький варіант. За його словами, він припускав, що доля зведе Шахтар із Самсунспором через попередній єврокубковий контекст: команда вилетіла від Панатінаїкоса, а в разі проходу грецького клубу в кваліфікації Ліги Європи могла б зіграти саме з турецьким клубом.

Якщо чесно, думав, що випаде Самсунспор, тому що ми вилетіли від Панатінаїкоса і мали б грати з ними. Думав, що, можливо, зараз доля зведе нас з ними. Але у Бога свої плани. Лех, так Лех. Будемо грати два матчі у Польщі. Стадіон, так стадіон. Валерій Бондар

