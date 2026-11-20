Шахтар і Лівий Берег зіграли внічию в матчі 13-го туру УПЛ. Поєдинок завершився з рахунком 1:1: на гол Воробчака донеччани відповіли влучним ударом Аліссона.

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Для Шахтаря це вже третій матч чемпіонату з нічийним результатом у межах останніх чотирьох турів. За цей відрізок команда перемогла лише Оболонь – 2:0, а також зіграла внічию із Зорею та Динамо, причому обидві зустрічі завершилися без голів.

Попри втрату очок, Шахтар залишається лідером УПЛ. Донеччани мають перевагу у два бали над Поліссям (30 проти 28), однак житомирська команда провела на два матчі менше.

Цікаво також зазначити, що за звітний період лише один суперник Шахтаря був вищим за сьоме місце УПЛ – Динамо (третє). Наразі в турнірній таблиці УПЛ Зоря сьома, Лівий Берег – десятий, а Оболонь – 14-та.

Раніше було сформовано календар матчів 15-го туру УПЛ.