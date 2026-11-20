Відомі дати та час початку матчу Динамо – Харків та інших ігор 15-го туру УПЛ
Прем'єр-ліга офіційно затвердила календар
Дирекція УПЛ затвердила дати та час початку матчів 15-го туру чемпіонату України сезону-2026/27. Поєдинки відбудуться з 4 до 7 грудня, повідомляє пресслужба ліги.
Центральним матчем туру стане зустріч київського Динамо та Харкова. Команди зіграють у неділю, 6 грудня, а стартовий свисток пролунає о 13:00.
Відкриє тур поєдинок Шахтаря з Кривбасом у п’ятницю, 4 грудня. У суботу заплановано три матчі, ще дві зустрічі пройдуть у неділю. Завершиться тур у понеділок іграми Зоря – Кудрівка та Верес – Лівий Берег.
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Розклад матчів 15-го туру УПЛ
4 грудня, п’ятниця
18:00 – Шахтар – Кривбас
5 грудня, субота
13:00 – ЛНЗ – Колос
13:00 – Карпати – Оболонь
13:00 – Полісся – Епіцентр
6 грудня, неділя
13:00 – Динамо – Харків
15:30 – Буковина – Чорноморець
7 грудня, понеділок
13:00 – Зоря – Кудрівка
13:00 – Верес – Лівий Берег
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