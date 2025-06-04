У тренерський штаб Чорноморця увійде колишній гравець збірної України

Одеська команда новий сезон проведе у Першій лізі

1 день тому

Фото: ФК ЛНЗ
Андрій Дикань. Фото: ФК ЛНЗ
Павло Василенко

Павло Василенко

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер в інтерв’ю сайту «Український футбол» повідомив про зміни у тренерському штабі команди.

«До нас точно приєднається Андрій Дикань – тренер воротарів. Можливо, додамо в наш штаб ще тренера з фізпідготовки. Наразі мій штаб в Чорноморці – Тарас Гвоздик, Олександр Призетко та Олександр Грицай. Чекаємо і на Диканя.

Що стосується Діденка, то він уже перебував у команді, коли я її очолив. Я думав, що так і має бути. Але президент сказав – ні, Діденко працюватиме в іншому місці. Я так зрозумів, його перевели до молодіжки. Тобто це було не моє рішення, а керівництва», – сказав Кучер.

У складі національної збірної України Дикань провів вісім поєдинків.

Чорноморець фінішував на останньому, 16-му місці в турнірній таблиці УПЛ та вилетів у Першу лігу.

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ЧорноморецьНовини СпортуЧорноморецьОлександр Кучер

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