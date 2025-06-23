Головний тренер Вереса Олег Шандрук поділився оцінкою кадрової ситуації у команді.

Я дуже радий за Колю [Гайдучика] і бажаю йому успіху в новій команді, крім матчів з Вересом. Вірю, що в Поліссі він продовжить зростати в конкурентному середовищі, але буде непросто конкурувати з Батістою, якщо він повернеться, та Філіпповим. Ми раді, що Коля допоміг команді, а ми допомогли йому заявити про себе. Здорово, що він не пересидів і вчасно зробив крок вперед.

Верес не може втримувати своїх найкращих гравців і трансфери на вихід є частиною нашої стратегії, яка почала давати свої дивіденди. Вдячні нашому президенту Івану Олексійовичу [Надєїну], який створює умови для клубу розвиватись.

Степанюк? Після завершення чемпіонату ми поспілкувалися і було прийнято таке рішення, яке Руслан публічно озвучив. Я хотів би, щоб він залишився з нами, але зараз у нас у розпорядженні один Марко попереду і потрібно думати над підсиленням атаки.

Щодо підсилення у нас є певні напрацювання, які потребуватимуть час. Трансферне вікно відкрите до вересня. До цього часу спробуємо закрити всі проблемні місця. Нам потрібні гравці в кожну ланку. Як воно вийде – подивимось.

Є непогані хлопці й в обласному футболі. Зараз від скаутів нікуди не сховаєшся. Зрозуміло, що є приклад Гайдучика, який починав з аматорського футболу, і найцікавіші гравці чемпіонату області вже на видноті. Питання в іншому, якою буде межа для зростання? Певна стеля в цих гравців присутня. Я вважаю, за рахунок шаленої праці можна компенсувати нестачу таланту і вийти на певний рівень, – розповів Шандрук в інтерв’ю «Українському футболу».