Головний тренер Вереса Олег Шандрук відверто зізнався, що завданням команди є стати міцним середняком УПЛ.

Чи готовий Верес зробити ще один крок, предметно можна буде сказати, коли знатимемо, хто піде в сезон, кого вдасться запросити. При всій повазі до нас, як до тренерського штабу, погоду на полі роблять футболісти. Паралельно зі спортивними результатами, підтягуємо нашу інфраструктуру. Наша матеріально-технічна база продовжує рости. Не так швидко, але поступово інфраструктуру підтягуємо до спортивних результатів.

Важливо приділяти увагу відновленню. Контролювати, що ти їси, як ти спиш. Для професійного спортсмена потрібен спеціальний софт, який допомагає ці дрібниці контролювати. Оперативний контроль стану гравців, довга лавка – само собою, це теж одну з ключових ролей відіграє.

З кожним роком Верес, як футбольний клуб, стає міцнішим. Наша задача – стати міцним середняком. В цьому напрямку будемо рухатись, – заявив Шандрук в інтерв’ю «Українському футболу».