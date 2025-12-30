Український тренер азербайджанського Араз-Нахчивана Андрій Демченко розкрив завдання команди на другу частину сезону в чемпіонаті.

Потрапити в зону єврокубків. Це означає, що будемо вести боротьбу за першу трійку. Плюс є ще Кубок.

Дуже жорстка конкуренція. Тим цікавішою буде наша робота. Мені подобаються амбітні завдання. Люди ставлять серйозні цілі, можливо, буде не просто, але потрібно боротися за ці місця. Конкуренція в прем’єр-лізі дуже серйозна, одразу 6-7 команд претендують на ці місця, – повідомив Демченко в інтерв'ю Azerisport.