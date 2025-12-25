Вернидуб задав тренд на українських тренерів в Азербайджані
Подробиці нового призначення
39 хвилин тому
Юрій Вернидуб / Фото - Нефтчі
Азербайджанський Араз вирішив наслідувати приклад Нефтчі, запросивши працювати головним тренером фахівця з України.
З нового року команду очолюватиме Андрій Демченко, повідомляє Azerisport.
Араз домовився з новим головним тренером після того, як з посади був звільнений Ельмар Бахшиєв.
Як головний тренер на батьківщині Демченко працював у футбольних клубах Верес, Львів і Металіст 1925. За межами України фахівець встиг потренувати Обод (Узбекистан), Ділу, Динамо Батумі (Грузія), Женіс (Казахстан).
Араз після 16 турів посідає 6 місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, набравши 26 очок.