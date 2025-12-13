Сергій Разумовський

Вболівальники фінського клубу Хака влаштували підпал домашнього стадіону команди після вильоту з елітного дивізіону чемпіонату Фінляндії. Про інцидент повідомляє Yle. Унаслідок пожежі повністю згоріла одна з трибун арени, а також суттєво постраждала частина футбольного поля, що ставить під сумнів можливість використання стадіону в найближчій перспективі.

Поліція Фінляндії вже затримала трьох неповнолітніх уболівальників клубу віком до 15 років за підозрою в навмисному підпалі. Один із затриманих зізнався у свідомому підпаленні арени.

Голова правління Хаки Марко Лааксонен назвав пожежу справді трагічною подією, зазначивши, що всі – від гравців до фанатів – глибоко шоковані тим, що сталося. Він наголосив, що, на щастя, ніхто не постраждав, а завдяки оперативним діям рятувальників вдалося вберегти інші будівлі на території. Разом із тим чиновник визнав, що масштаби фінансових збитків наразі складно точно підрахувати, але вже зараз очевидно, що наслідки для клубу й інфраструктури будуть дуже серйозними.

