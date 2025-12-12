УЄФА розпочав прийом заявок на участь збірних у Лізі націй сезону 2026/27. Асоціації мають подати документи до адміністрації УЄФА не пізніше 9 січня наступного року.

Європейським асоціаціям направлено офіційне повідомлення з повним переліком команд, розподілених між лігами A, B, C та D. У списку вказані 54 збірні, тоді як Росія зазначена окремо, поза лігами, з приміткою про відсторонення до подальшого рішення.

Склад ліг

Ліга A: Португалія, Франція, Іспанія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Хорватія, Сербія, Данія, Англія, Норвегія, Бельгія, Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.

Ліга B: Шотландія, Угорщина, Ізраїль, Швейцарія, Польща, Боснія, Австрія, Україна, Словенія, Грузія, Румунія, Ірландія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.

Ліга C: Ісландія, Албанія, Фінляндія, Чорногорія, Казахстан, Словаччина, Вірменія, Болгарія, Білорусь, Фарерські острови, Кіпр, Естонія, Латвія або Гібралтар, Люксембург або Мальта, Молдова, Сан-Марино.

Ліга D: Азербайджан, Литва, Гібралтар або Латвія, Мальта або Люксембург, Ліхтенштейн, Андорра.

Росія залишається відстороненою й не братиме участі в турнірі, країна-терорист продовжує загарбницьку війну проти України.