УАФ визнала порушення правил атестації дебютантом УПЛ
Наслідків не уникнути
близько 2 годин тому
Фото - СК Полтава (2024/2025)
СК Полтава покарають за махінації при проходженні процедури атестації для участі в УПЛ, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в Telegram.
УАФ дійсно було доведено, що новачок УПЛ подавав неправдиві дані, аби отримати дозвіл для участі в УПЛ.
Наслідком цього став фінансовий штраф в розмірі 400 тисяч гривень.
СК Полтава за підсумками сезону Першої ліги фінішував другим, маючи у своєму активі 42 бали.
УПЛ опубліковувала розклад матчів першого туру сезону 2025/26.