Сергій Разумовський

Українська асоціація футболу завершила службове розслідування у справі вінгера збірної України U-20 Геннадія Синчука, який був дискваліфікований на юнацькому чемпіонаті світу-2025. Про підсумки перевірки повідомляє Tribuna.com. За результатами розгляду дисциплінарні стягнення у вигляді догани отримали двоє працівників УАФ – менеджер відділу підготовки заходів збірних Сергій Вакалюк та керівник цього ж відділу Дмитро Пелін.

У висновку комісії наголошується, що саме їхні дії призвели до порушення дисциплінарних і регламентних норм ФІФА під час фінальної частини чемпіонату світу U-20. Крім доган, рекомендовано провести для Пеліна, Вакалюка та Геннадія Синчука спеціальне навчання щодо правил ФІФА, а також посилити контроль за знанням регламентів серед усього тренерсько-адміністративного персоналу перед міжнародними турнірами.

Проблемна ситуація виникла через перебір жовтих карток Синчуком у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу U-20 проти Панами (1:1). Він мав пропустити наступну гру проти Парагваю (2:1), однак контролюючі органи ФІФА помітили футболіста у технічній зоні перед початком цього поєдинку. У підсумку дисциплінарний комітет продовжив його дискваліфікацію ще на один матч.

Через це Синчук не зміг допомогти команді Дмитра Михайленка в 1/8 фіналу турніру проти Іспанії, де синьо-жовті мінімально поступилися з рахунком 0:1 і завершили виступи на турнірі. До цього збірна України U-20 впевнено виграла свою групу, набравши сім очок у трьох матчах.