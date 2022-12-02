УАФ звернеться до FIFA й UEFA у зв'язку з «політичним втручанням у справи організації»

Павелко вчепився у футбольну владу та розраховує на щит від зарубіжних функціонерів

Фото - УАФ

Засідання виконкому УАФ відбулося в Будинку футболу 2 грудня. В організації вирішили звернутися до UEFA та FIFA з приводу «політичного втручання в справи структури». Про це у Telegeram-каналі «Бомбардир» повідомив журналіст Роман Бебех.

Павелко зрозумів, що ситуація погано для нього пахне. І тепер робить все щоб подати це в контексті, мовляв, політичні структури впливають на футбол. Кримінальні справи наздоганяють, вирішити їх не вдається, а отже треба спробувати намагатись прикритись футбольними інстанціями. Лунають посили, мовляв, «головне щоб FIFA та UEFA нашу асоціацію не дискваліфікувало.

Раніше повідомлялося, що Андрія Шевченка висунуто на посаду президента УАФ.