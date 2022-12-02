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УАФ звернеться до FIFA й UEFA у зв'язку з «політичним втручанням у справи організації»

Павелко вчепився у футбольну владу та розраховує на щит від зарубіжних функціонерів
Футбол Збірна України
00:45
УАФ звернеться до FIFA й UEFA у зв'язку з «політичним втручанням у справи організації»
Фото - УАФ

Засідання виконкому УАФ відбулося в Будинку футболу 2 грудня. В організації вирішили звернутися до UEFA та FIFA з приводу «політичного втручання в справи структури». Про це у Telegeram-каналі «Бомбардир» повідомив журналіст Роман Бебех.

Павелко зрозумів, що ситуація погано для нього пахне. І тепер робить все щоб подати це в контексті, мовляв, політичні структури впливають на футбол.

Кримінальні справи наздоганяють, вирішити їх не вдається, а отже треба спробувати намагатись прикритись футбольними інстанціями. Лунають посили, мовляв, «головне щоб FIFA та UEFA нашу асоціацію не дискваліфікувало.

Раніше повідомлялося, що Андрія Шевченка висунуто на посаду президента УАФ.

Сергій Стаднюк
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Теги

Андрій Павелко УАФ UEFA FIFA

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