Захисник Динамо Тарас Михавко поділився думками щодо поновлення роботи після короткої відпустки. По завершенні клубного сезону центрбек у складі молодіжної збірної України грав на Євро-2025. Слова футболіста передає пресслужба клуба.

Після збірної в нас була невелика відпустка, і зараз із чудовим настроєм повернулися до розташування команди. Усі раді бачити один одного, потихеньку втягуємося в тренувальний процес, оскільки розпочали підготовку трохи пізніше. Зараз уже третій день виконуємо бігову роботу, потроху набираємо фізичні кондиції та готуємося до важливих ігор.

В принципі, відпустки вистачило. За десять днів з'їздив до батьків у село. У селі завжди є робота, тож допомагав батькам, чим міг.

Навантаження? Це збори, підготовка до сезону, тож ми повинні виконувати ці вправи, щоб на полі було легше у фізичному плані. Так сказати, закладаємо фундамент. Звичайно, робота не з приємних, але її також потрібно виконувати.

Щодо Yo-Yo або біп-тесту, загалом, результат хороший. Минулого разу на 30 секунд більше пробіг. Цього ж разу не вистачило буквально 15 секунд для круглого числа, тож є над чим працювати.

Приємно після цього грати в теніс-бол, і приємно перемагати в ньому. Сьогодні моя команда здобула перемогу, і особливо приємно було обіграти наших суперників, які перед протистоянням дуже багато слів сказали 😁.

Третя зірка – це історія, до якої ми потрапили. Приємно, тим паче це не пересічне чемпіонство, а ювілейне – 30-те. Велика честь та гордість грати за такий клуб. Я готовий та хочу досягти максимальних результатів із командою.