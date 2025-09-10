Павло Василенко

Манчестер готується до великої битви на «Етіхаді», але для Сіті новини невтішні. Єгипетський форвард «містян» Омар Мармуш ризикує пропустити недільне дербі проти Манчестер Юнайтед.

Проблеми почалися у вівторок під час відбіркового матчу чемпіонату світу-2026 між Єгиптом та Буркіна-Фасо. Нападник провів на полі лише чотири хвилини: у боротьбі за м’яч він зазнав пошкодження колінних зв’язок і був змушений покинути гру.

Єгипетська футбольна асоціація вже підтвердила, що Мармуш пройде додаткове рентгенівське обстеження на батьківщині, аби визначити ступінь серйозності травми.

Для Манчестер Сіті» це може стати відчутною втратою. Мармуш, який взимку перейшов з Айнтрахта за 59 мільйонів фунтів, встиг відзначитися 8 голами у 28 матчах у складі «містян».

Попереду – дербі, яке може стати ключовим моментом після невдалого старту сезону для обох клубів. І тепер головна інтрига: чи вийде новачок Манчестер Сіті на поле в матчі проти принципового суперника.