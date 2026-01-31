Павло Василенко

Зірковий вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія найближчим часом не зможе допомогти своїй команді. Як повідомляє RMC Sport, медичне обстеження визначило терміни відновлення 24-річного футболіста після травми, отриманої в останньому матчі.

Грузинський атакувальний гравець приєднався до парижан у січні минулого року, перебравшись із Наполі за 70 мільйонів євро. Вже у дебютному сезоні Кварацхелія став важливою частиною команди, допомігши ПСЖ оформити требл. У поточному сезоні він провів 27 матчів у всіх турнірах, забив сім м’ячів та віддав шість результативних передач.

У поєдинку проти Ньюкасла він вийшов у стартовому складі й уже на початку зустрічі асистував Вітіньї. Однак на 22-й хвилині Кварацхелію довелося замінити – замість нього на полі з’явився Дезіре Дуе. Під час виходу з газону «Парк де Пренс» футболіст помітно кульгав і залишав поле в супроводі лікарів, що викликало серйозні побоювання серед уболівальників.

Втім, результати обстежень виявилися заспокійливими. За інформацією RMC Sport, серйозної травми вдалося уникнути, а відсутність грузина триватиме близько двох тижнів через проблеми з гомілковостопним суглобом.

Таким чином, Кварацхелія пропустить матчі проти Страсбура та Марселя, а його повернення очікується 15 лютого у грі з Ренном.

Наразі ПСЖ посідає друге місце в Лізі 1, відстаючи від Ланса на одне очко. За парижан також виступає український захисник Ілля Забарний.