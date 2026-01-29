ПСЖ та Ньюкасл розписали мирову в матчі 8 туру Ліги чемпіонів. Матч у Парижі завершився з рахунком 1:1.

Обидві команди у випадку перемоги могли претендувати на місце у топ-8, проте англійцям вдалося вистояти в поєдинку з діючим переможцем ЛЧ.

Команда Луїса Енріке могла вийти вперед на стартових хвилинах, однак удар з позначки Дембеле результативним не став. За кілька хвилин ПСЖ таки відкрив рахунок з гри, коли Вітінья результативно завершив атаку господарів.

До перерви Ньюкаслу вдалося відновити паритет завдяки Віллоку, який в доданий час до першого тайму відгукнувся на передачу Берна.

В другій половині зустрічі англійці продовжували ловити ПСЖ на контргрі, проте цього вечора реалізація Парижа залишала бажати кращого.

Центрбек ПСЖ Ілля Забарний провів гру в запасі.

Ліга чемпіонів. 8 тур

ПСЖ - Ньюкасл 1:1

Голи: Вітінья,8 - Віллок, 45+2