UEFA розслідує можливе порушення «Ювентусом» правил ліцензування та фінансового фейр-плея

Раніше в клубі знайшли незадекларовані кошти

Слідча палата фінансового контролю за клубами (CFCB) розслідує можливі порушення «Ювентусом» правил ліцензування клубів і фінансового фейр-плея.



Експерти спробують з'ясувати, чи були фінансові порушення з боку керівництва «старої синьйори», які нещодавно оприлюднили в результаті розслідування Італійської комісії по компаніям і біржам (CONSOB) та прокуратури Турина.

У CFCB вже були претензії до «Ювентусу», але 23 серпня поточного року сторони уклали мирову угоду, оскільки клуб надав звіти з фінансових періодів в 2018, 2019, 2020, 2021 і 2022 роках.

Якщо в ході нового розслідування фінансовий стан клубу буде істотно відрізнятися від зазначеного в мирній угоді, то CFCB може розірвати попередні домовленості і застосувати дисциплінарні заходи.

Відзначимо, CONSOB і прокуратура Турина знайшли у клуба 34 млн євро незадекларованих боргів.

Нагадаємо, раніше все керівництво «Ювентуса» покинуло свої посади. Потім прокуратура Турина підготувала ордер на арешт екс-керівника клубу Андреа Аньєллі.



