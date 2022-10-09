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UEFA відмовився від розширення Євро до 32 команд

Формат з 24 учасниками буде збережений
Футбол Футбол в Європі
09 жовтня 10:28
UEFA відмовився від розширення Євро до 32 команд

UEFA відмовився від розширення Євро.

В організації розглядали варіант з проведенням чемпіонату Європи з 32-а командами, але від такої ідеї швидко відмовилися, повідомляє Sky News. Причина виявилася банальною.

Порахували, що такий формат знецінив би відбірковий цикл, адже з групи на турнір змогли б вийти по чотири команди. В UEFA вважають, що від цього інтерес до турніру буде падати.

У підсумку, вирішено було залишити нинішній формат з 24 командами. Відзначимо, що до Євро-2016 на чемпіонатах Європи виступали 16 збірних.

При цьому, триває обговорення створення нового турніру.

Андрій Усмонов
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