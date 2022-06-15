Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
14 клинків. Художній фільм
11:00
THE FOOTBALL REVIEW

В UEFA хочуть створити новий турнір – в ньому гратиме переможець Ліги чемпіонів

Суперкубок переформатують
Футбол Футбол в Європі
08:46
В UEFA хочуть створити новий турнір – в ньому гратиме переможець Ліги чемпіонів

В UEFA хочуть створити новий турнір, елітний аналог теперішнього Суперкубку. Про це повідомляє L'Équipe.

Планується, що в ньому братимуть участь чотири команди. Окрім переможця Ліги чемпіонів це може бути переможець групового етапу Ліги чемпіонів (з 2024 року формат турніру зміниться). Як будуть визначатися решта дві команди поки невідомо.

Місцем проведення турніру у форматі «Фінал чотирьох» має стати США.

В разі запровадження, Суперкубок UEFA розігруватимуть переможці Ліги Європи і Ліги конференцій.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2022 визначилися всі учасники.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

UEFA

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

UEFA забрав у білоруського транслятора право показувати Лігу націй
UEFA забрав у білоруського транслятора право показувати Лігу націй
Футбол Ліга націй UEFA
13 червня 20:58
Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів
Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
30 травня 21:03
В UEFA пояснили, чому на півгодини довелося затримати початок фіналу Ліги чемпіонів
В UEFA пояснили, чому на півгодини довелося затримати початок фіналу Ліги чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 12:53
UEFA буде розводити українські та білоруські клуби
UEFA буде розводити українські та білоруські клуби
Футбол Футбол в Європі
27 травня 18:15
Суркіс вважає, що УАФ може просити UEFA про фінанову допомогу в проведенні УПЛ
Суркіс вважає, що УАФ може просити UEFA про фінанову допомогу в проведенні УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23 травня 22:34

Новини: Футбол

Дібала знайшов собі нову команду і погодив контракт на чотири роки
Дібала знайшов собі нову команду і погодив контракт на чотири роки
Серія А
10:53
Лідер «Барселони» погодив особистий контракт з «Манчестер Юнайтед»
Лідер «Барселони» погодив особистий контракт з «Манчестер Юнайтед»
Прімера
10:09
Петраков: «Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура»
Петраков: «Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура»
Збірна України
09:48
Довбик: «У перерві Петраков сказав, щоб ми не грали в їх гру, відштовхувалися від своєї»
Довбик: «У перерві Петраков сказав, щоб ми не грали в їх гру, відштовхувалися від своєї»
Збірна України
09:13
В UEFA хочуть створити новий турнір – в ньому гратиме переможець Ліги чемпіонів
В UEFA хочуть створити новий турнір – в ньому гратиме переможець Ліги чемпіонів
Футбол в Європі
08:46
Єднання команди з фанатами. Збірна України подякувала вболівальникам після матчу з Ірландією
Єднання команди з фанатами. Збірна України подякувала вболівальникам після матчу з Ірландією
Збірна України
08:26
Різник: «Будемо старатися втримати перше місце в групі, битимемося за нього»
Різник: «Будемо старатися втримати перше місце в групі, битимемося за нього»
Збірна України
07:59
Тренер Ірландії: «Ми пропустили м’яч, якого не мало бути. Ми розчаровані, що не перемогли»
Тренер Ірландії: «Ми пропустили м’яч, якого не мало бути. Ми розчаровані, що не перемогли»
Збірна України
07:45
Петраков: «Пропущений м'яч? Я розчарований, що так вийшло. Захисник суперника пройшло з центру поля»
Петраков: «Пропущений м'яч? Я розчарований, що так вийшло. Захисник суперника пройшло з центру поля»
Збірна України
07:29
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини