В UEFA хочуть створити новий турнір – в ньому гратиме переможець Ліги чемпіонів

Суперкубок переформатують

В UEFA хочуть створити новий турнір, елітний аналог теперішнього Суперкубку. Про це повідомляє L'Équipe.

Планується, що в ньому братимуть участь чотири команди. Окрім переможця Ліги чемпіонів це може бути переможець групового етапу Ліги чемпіонів (з 2024 року формат турніру зміниться). Як будуть визначатися решта дві команди поки невідомо.

Місцем проведення турніру у форматі «Фінал чотирьох» має стати США.

В разі запровадження, Суперкубок UEFA розігруватимуть переможці Ліги Європи і Ліги конференцій.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2022 визначилися всі учасники.