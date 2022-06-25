Вернидуб: «Надалі« Кривбас »планує боротися за єврокубки»
UEFA заборонив проводити міжнародні матчі на ще одній території, яку контролює росія
Екс-клуб Вернидуба змушений шукати інший домашній стадіон
08:51
UEFA заборонив проводити міжнародні матчі на території Придністров'я, яку контролює росія. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
«Виконавчий комітет УЄФА несе загальну відповідальність за безперебійне проведення своїх змагань, що включає в себе обов'язок тимчасово не допустити проведення матчів в окремих регіонах, коли цього вимагає весь спектр обставин. «Шерифу», який буде грати в першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, було запропоновано знайти альтернативне місце проведення ігор за межами Придністров'я для домашніх матчів в клубних змаганнях УЄФА до тих пір, поки буде діяти заборона грати в регіоні ».
На території Придністров'я виступає «Шериф» з Тирасполя. Тепер клуб змушений шукати новий стадіон для проведення домашніх матчів в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, «Шериф» в минулому сезоні Ліги чемпіонів вперше в історії пробився в груповий раунд, тоді команду тренував український фахівець Юрій Вернідуб.
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