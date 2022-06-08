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Вернидуб офіційно покинув «Шериф»

Клуб оголосив про завершення співпраці з тренером
Футбол Українські легіонери
13:09
Вернидуб офіційно покинув «Шериф»

Молдовський «Шериф» на своєму офіційному сайті оголосив про завершення співпраці з Юрієм Вернидубом, уточнивши, що це рішення було прийняте на прохання українського тренера.

Колишній очільник «Зорі» став керманичом клубу з Тирасполя взимку 2020-го року. Йому вдалося двічі виграти з командою чемпіонат Молдови, взяти один Кубок, а також вперше в історії вивести клуб в групу Ліги чемпіонів, а потім і в плей-оф Ліги Європи.

Наразі Вернидуб в лавах ЗСУ захищає незалежність України. Проте вже з’явилися чутки, що він може стати головним тренером «Кривбасу».

Сергій Лук'яненко
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