Сергій Стаднюк

У фіналі Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна Англії здолала Німеччину.

Команда «Трьох левів» показала домінування у першому таймі, активно почавши матч. Вже на 5-й хвилині відкрив рахунок після влучного удару на добиванні Елліотт. Згодом перевагу подвоїв Гатчінсон. Здавалося, що англійці повністю контролюють гру, однак наприкінці першого тайму Вайпер скоротив відставання, оформивши «гол у роздягальню».

У другому таймі Німеччина додала в темпі та зуміла зрівняти рахунок Небель неймовірним ударом здалеку подарував своїй команді надію. Основний час завершився нічиєю 2:2, і все вирішилося в екстратаймах. Уже в самому дебюті додаткового часу Роу зумів знову вивести Англію вперед після філігранного навісу, і цього разу німці відповісти не змогли.

Англія здобула емоційну перемогу 3:2 та стала чемпіоном Європи серед молодіжних команд.

Євро-2025 (U-21), фінал

Англія – Німеччина 3:2 (2:2 – основний час)

Голи: Елліотт, 5, Гатчінсон, 25, Роу, 92 – Вайпер, 45+1, Небель, 61

Нагадаємо, збірна України на турнірі посіла третє місце у групі й не пробилася до плей-оф. Однак «синьо-жовті» у кваліфікації здолали майбутнього чемпіона, Англію, з рахунком 3:2.