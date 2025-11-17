Збірна України стартуватиме у плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 року без двох важливих виконавців. Руслан Маліновський з Дженоа та Єфим Конопля із Шахтаря пропустять перший поєдинок стадії через жовті картки, отримані у заключному матчі групового етапу проти Ісландії, який завершився перемогою синьо-жовтих 2:0.

Окрім цього, під загрозою пропуску потенційного фіналу кваліфікації опинилися кілька ключових гравців. Попередження у наступному матчі можуть позбавити участі в останньому раунді таких футболістів, як оборонці Микола Матвієнко, Віталій Миколенко та Богдан Михайличенко, а також півзахисники Іван Калюжний, Микола Шапаренко й Олег Очеретько.

Україна вийшла до плейоф завдяки перемозі над Ісландією, а серед можливих суперників синьо-жовтих – Румунія, Швеція, Північна Ірландія, Уельс або Північна Македонія. Поєдинки плейоф відбудуться у березні 2026 року.