Колишній футболіст збірної України та очільник Профспілки футболістів Нідерландів (VVCS) Євген Левченко в ексклюзивному інтерв'ю Xsport проаналізував заключний матч кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0)

Наша збірна потрошку привчила нас до американських гірок, витягуючи себе з непростих ситуацій. З першої і до останньої хвилини було помітно, що гру з Ісландією ми не віддамо. Це був наш вечір. Такі перемоги вони завжди додають впевненості команді, коли ти можеш навіть такі складні матчі витягувати для себе.

Сейв Трубіна - швикардос повний! Толя за вуха витягнув нас в цей плей-офф. Якби ми тоді пропустили, я не знаю, як би це на нас вплинуло. Важко було б щось змінити за 10 хвилин. Гра валідольна, як завжди, але грали з бажанням і зарядженістю на цей поєдинок. Я багато критикував збірну за відсутність емоції в очах

Циганков вийшов і нагадав всім, наскільки кваліфікованим гравцем він є, коли його болячки не доконують. Це був один з найяскравіших перформансів Віктора, довівши, що він може грати на топовому рівні, - розповів Левченко.