Сергій Стаднюк

У третьому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Лос-Анджелес зіграв унічию з Фламенго (1:1).

Все вирішилося у заключній десятихвилинці. Буанга відкрив рахунок, але вже за дві хвилини Воллес Ян встановив остаточний результат – 1:1.

Захисник американського клубу Артем Смоляков вийшов на заміну в перерві. Українець увійшов до п’ятірки найгірших гравців зустрічі з оцінкою 6.4. Колишній футболіст Інгульця та Полісся віддав 11 з 12 точних передач (92%), здійснив одне перехоплення та одного разу втратив м’яч.

До вашої уваги огляд матчу.

Челсі набрав шість очок у групі D і в останній момент ввірвався до 1/8 фіналу. Несподівано виграв квартет Фламенго (7). Есперанс (3) і Лос-Анджелес (1) вирушили додому.

Клубний чемпіонат світу-2025. Груповий етап, третій тур

Лос-Анджелес – Фламенго 1:1

Голи: Буанга, 84 – Воллес Ян, 86

Також Челсі з дебютним голом Делапа розгромив Есперанс і вийшов до 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.