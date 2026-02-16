Павло Василенко

Київське Динамо планувало кадрове підсилення під час зимового трансферного вікна та розглядало варіанти з українськими футболістами, які виступають за кордоном. Одним із таких став воротар Жирона Владислав Крапивцов.

За інформацією журналіста Михайло Співаковський, біло-сині робили запит щодо можливого переходу 20-річного голкіпера. Ідея виглядала логічною: Крапивцов нині не має статусу основного в каталонському клубі, а варіант з орендою влаштовував би всі сторони. До того ж між керівництвом Динамо та агентом футболіста зберігаються коректні робочі стосунки.

Втім, домовитися не вдалося. Причиною стала кадрова ситуація в іспанському клубі. Після травми основного воротаря Марк-Андре тер Штеген Жирона вирішила не послаблювати глибину складу та відмовилася відпускати українця навіть на тимчасових умовах.

Крапивцов перебрався до Іспанії у січні 2025 року на правах вільного агента. У поточному сезоні він зіграв три матчі, пропустивши вісім м’ячів.

Контракт голкіпера з каталонцями чинний до літа 2029 року, а його орієнтовна трансферна вартість, за відкритими даними, становить близько 400 тисяч євро.