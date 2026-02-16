Керівництво Динамо розглянуло офіційний запит щодо одного з ключових півзахисників команди – Миколи Шапаренка. Іспанська Жирона проявила серйозний інтерес до 27-річного гравця, але запропоновані умови не влаштували київський клуб, повідомляє журналіст Михайло Співаковський.

За інформацією джерела, каталонський клуб запропонував підписати Шапаренка безкоштовно, обіцяючи Динамо 25% від суми наступного трансферу футболіста. Такий фінансовий підхід не знайшов підтримки у керівництві киян, і пропозиція була офіційно відхилена без подальших переговорів.

Позиція Динамо залишається непохитною, особливо враховуючи, що Шапаренко нещодавно продовжив контракт з клубом на п’ять років. Гравець захищає кольори киян з 2018 року і є одним із найстабільніших та найдосвідчених виконавців команди.

У поточному сезоні УПЛ хавбек провів 11 матчів, забив два м’ячі та віддав дві результативні передачі. За національну збірну України Шапаренко провів 48 поєдинків.

Також, зірвався перехід венесуельського футболіста до Динамо.