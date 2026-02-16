Динамо відхилило пропозицію Жирони щодо Шапаренка
Умови, запропоновані іспанцями, не вразили керівників синьо-білих
1 день тому
Керівництво Динамо розглянуло офіційний запит щодо одного з ключових півзахисників команди – Миколи Шапаренка. Іспанська Жирона проявила серйозний інтерес до 27-річного гравця, але запропоновані умови не влаштували київський клуб, повідомляє журналіст Михайло Співаковський.
За інформацією джерела, каталонський клуб запропонував підписати Шапаренка безкоштовно, обіцяючи Динамо 25% від суми наступного трансферу футболіста. Такий фінансовий підхід не знайшов підтримки у керівництві киян, і пропозиція була офіційно відхилена без подальших переговорів.
Позиція Динамо залишається непохитною, особливо враховуючи, що Шапаренко нещодавно продовжив контракт з клубом на п’ять років. Гравець захищає кольори киян з 2018 року і є одним із найстабільніших та найдосвідчених виконавців команди.
У поточному сезоні УПЛ хавбек провів 11 матчів, забив два м’ячі та віддав дві результативні передачі. За національну збірну України Шапаренко провів 48 поєдинків.
Також, зірвався перехід венесуельського футболіста до Динамо.
Поділитись