Яремчук: «Це не робота Маліновського – забивати голи. Але вітаю його»
Українська журналістка запитала тренера Вірменії про війну – йому не переклали запитання
Хоакін Капаррос просто вибачився
13:25
На прес-конференції після матчу Україна – Вірменія в Лізі націй відбувся дивний інцидент. Журналістка Ірина Козюпа запитала головного тренера вірменів Хоакіна Капарроса про війну в нашій країні:
«Цей матч мав пройти в Україні, але сьогодні збірні грають в Польщі, бо 24 лютого росія напала на нашу країну і весь цей час триває війна.
Що б ви хотіли сказати збірній України та українцям, адже збірна Вірменії в цьому матчі ніяк не висловила свою підтримку Україні?»
Однак представники Вірменії не переклали це запитання іспанцю, заявивши, що це футбольний матч, а не політика.
Сам Капаррос, колишній тренер «Севільї» просто вибачився.
Цікаво, що Гарету Бейлу нічого не завадило сказати, що у нього розривається серце від того, що він бачить Україну у війні.
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