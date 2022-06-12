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Українська журналістка запитала тренера Вірменії про війну – йому не переклали запитання

Хоакін Капаррос просто вибачився
Футбол Збірна України
13:25
Українська журналістка запитала тренера Вірменії про війну – йому не переклали запитання

На прес-конференції після матчу Україна – Вірменія в Лізі націй відбувся дивний інцидент. Журналістка Ірина Козюпа запитала головного тренера вірменів Хоакіна Капарроса про війну в нашій країні:

«Цей матч мав пройти в Україні, але сьогодні збірні грають в Польщі, бо 24 лютого росія напала на нашу країну і весь цей час триває війна.

Що б ви хотіли сказати збірній України та українцям, адже збірна Вірменії в цьому матчі ніяк не висловила свою підтримку Україні?»

Однак представники Вірменії не переклали це запитання іспанцю, заявивши, що це футбольний матч, а не політика.

Сам Капаррос, колишній тренер «Севільї» просто вибачився.

Цікаво, що Гарету Бейлу нічого не завадило сказати, що у нього розривається серце від того, що він бачить Україну у війні.

Сергій Лук'яненко
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