Сергій Разумовський

Український спеціаліст Сергій Пучков залишив посаду головного тренера киргизстанського клубу Мурас Юнайтед. Разом із ним команду покинув і його асистент Ігор Покарінін.

Президент Футбольного союзу Киргизстану Камчибек Ташиєв пояснив причину такого рішення. За його словами, Пучков дозволяв собі занадто грубу лексику на адресу гравців. Його слова передає news.kg.

Знаєте, чому я зняв з посади Сергія Пучкова? Він лає футболістів поганими словами. Матюкається дуже грубо. Якщо людина не вміє стримувати свої емоції та зачіпає честь футболістів, вона не буде працювати тренером у Киргизстані. Камчибек Ташиєв Президент Футбольного союзу Киргизстану

63-річний Пучков очолив Мурас Юнайтед у вересні минулого року. В сезоні-2025 Прем’єр-ліги Киргизстану його команда посіла друге місце, відставши від чемпіона Барса лише на один бал.

В Україні фахівець добре відомий завдяки перемозі в Кубку України сезону 2009/10. Тоді Пучков очолював Таврію.

Раніше відомий український тренер Мирон Маркевич оцінив перспективи Реброва на чолі збірної України.