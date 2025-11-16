Павло Василенко

Відомий тренер Мирон Маркевич в інтерв’ю сайту «Український футбол» прокоментував майбутнє Сергія Реброва на чолі збірної України у разі невдалого результату гри з ісландцями у відборі на ЧС-2026.

«Не до мене питання. Та скажу так: робота тренера напряму залежить від результату. Потрібно, щоб Україна перемогла Ісландію, а там, попереду, ще будуть стикові поєдинки за право грати на чемпіонаті світу. Чи готовий я прийняти збірну у випадку відходу Сергія Станісловича? Ці всі розмови про мене і звільнення Реброва ні до чого».

Сергій Ребров очолив збірну України влітку 2023 року. На чолі команди він провів 31 матч: 14 перемог, вісім нічиїх та дев'ять поразок.

Україна наразі йде на третьому місці турнірної таблиці групи D, маючи сім очок. У Ісландії стільки ж, вона йде другою завдяки різниці м'ячів.

Задля виходу до плей-оф відбору ЧС-2026 команді Сергія Реброва потрібна лише перемога. Ісландців влаштує нічия.

Матч Україна – Ісландія пройде сьогодні у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом.