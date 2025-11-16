Маркевич оцінив перспективи Реброва на чолі збірної України
Експерт дав чітку відповідь
близько 2 годин тому
Відомий тренер Мирон Маркевич в інтерв’ю сайту «Український футбол» прокоментував майбутнє Сергія Реброва на чолі збірної України у разі невдалого результату гри з ісландцями у відборі на ЧС-2026.
«Не до мене питання. Та скажу так: робота тренера напряму залежить від результату. Потрібно, щоб Україна перемогла Ісландію, а там, попереду, ще будуть стикові поєдинки за право грати на чемпіонаті світу.
Чи готовий я прийняти збірну у випадку відходу Сергія Станісловича? Ці всі розмови про мене і звільнення Реброва ні до чого».
Сергій Ребров очолив збірну України влітку 2023 року. На чолі команди він провів 31 матч: 14 перемог, вісім нічиїх та дев'ять поразок.
Україна наразі йде на третьому місці турнірної таблиці групи D, маючи сім очок. У Ісландії стільки ж, вона йде другою завдяки різниці м'ячів.
Задля виходу до плей-оф відбору ЧС-2026 команді Сергія Реброва потрібна лише перемога. Ісландців влаштує нічия.
Матч Україна – Ісландія пройде сьогодні у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом.
Матеріали по темі
Тренер Ісландії – про те що команду влаштує нічия з Україною: «Небезпечна ситуація»
близько 12 годин тому