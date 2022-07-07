Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
23:05
TOTAL COMBAT

Український футболіст на п'ятий місяць війни таки зважився покинути РФ

Ордець може перебратися в Німеччину
Футбол Українські легіонери
21:48
Український футболіст на п'ятий місяць війни таки зважився покинути РФ

Німецький «Бохум» хоче орендувати у «Динамо» (москва) українського захисника Івана Ордеця.

Відомо, що переговори між клубами знаходяться на просунутій стадії, мова йде про річний оренді.

«Бохум» виступає в Бундеслізі, в минулому сезоні зайняв 13 - е місце.

Раніше стало відомо, що Ордец радіє на вечірці з гравці московського «Динамо», Поки українці гинуть на війні.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Бохум Іван Ордец

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Алієв – про екс-гравця «Шахтаря»: «Прийде сюди – я голову йому відірву»
Алієв – про екс-гравця «Шахтаря»: «Прийде сюди – я голову йому відірву»
Футбол Футбол в Європі
22 червня 15:45

Новини: Футбол

Роналду не полетить з МЮ в передсезонний тур
Роналду не полетить з МЮ в передсезонний тур
Англійська Прем'єр-ліга
22:57
Півзахисник «Дніпра-1»: «Важко буде поєднувати єврокубки і УПЛ»
Півзахисник «Дніпра-1»: «Важко буде поєднувати єврокубки і УПЛ»
Українська Прем'єр-ліга
22:42
«Челсі» готовий купити Роналду у МЮ
«Челсі» готовий купити Роналду у МЮ
Англійська Прем'єр-ліга
22:33
Один з найсильніших легіонерів «Шахтаря» за останні 10 років покине клуб
Один з найсильніших легіонерів «Шахтаря» за останні 10 років покине клуб
Українська Прем'єр-ліга
21:59
Український футболіст на п'ятий місяць війни таки зважився покинути РФ
Український футболіст на п'ятий місяць війни таки зважився покинути РФ
Українські легіонери
21:48
«Динамо» відправило півзахисника в оренду в «Колос»
«Динамо» відправило півзахисника в оренду в «Колос»
Українська Прем'єр-ліга
21:25
«Фенербахче» хоче підписати зіркового форварда перед матчем з «Динамо»
«Фенербахче» хоче підписати зіркового форварда перед матчем з «Динамо»
Ліга чемпіонов UEFA
19:59
Стало відомо, як Ярославський фінансує «Металіст» в умовах війни
Стало відомо, як Ярославський фінансує «Металіст» в умовах війни
Українська Прем'єр-ліга
19:50
Адебайор: «Мені шкода збірну росії і російських футболістів»
Адебайор: «Мені шкода збірну росії і російських футболістів»
У світі
17:59
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини