Ще один зрадник. Ордець танцює на вечірці московського «Динамо», поки рашисти стирають з лиця землі його батьківщину
Український футболіст на п'ятий місяць війни таки зважився покинути РФ
Ордець може перебратися в Німеччину
21:48
Німецький «Бохум» хоче орендувати у «Динамо» (москва) українського захисника Івана Ордеця.
Відомо, що переговори між клубами знаходяться на просунутій стадії, мова йде про річний оренді.
«Бохум» виступає в Бундеслізі, в минулому сезоні зайняв 13 - е місце.
Раніше стало відомо, що Ордец радіє на вечірці з гравці московського «Динамо», Поки українці гинуть на війні.