Український футболіст Університаті Крайови Олександр Романчук був визнаний найкращим захисником у чемпіонату Румунії за підсумками 2025 року.

Зазначимо, що церемонія нагородження українця проходила під час заходу Super Gala Fanatik 2025.

Романчук перейшов до Універсітаті Крайови минулого літа з Кривбаса.

«Я пишаюся тим, що я тут. Я хотів би подякувати, перш за все, солдатам України, армії, тим, хто щодня захищає нашу країну. Вони захищають людей, зокрема мою родину. Завдяки їм я можу грати у футбол і бути тут. Я також хочу подякувати своїй родині, все, що в мене є, – це завдяки їм.

Я дуже дякую своїм товаришам по команді, персоналу, менеджерам. Ці люди довіряли мені та моїм якостям. Я відчуваю вашу підтримку і ціную її. Я радий, що можу грати у футбол у Румунії та робити те, що люблю», – сказав Романчук.