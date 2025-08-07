Сергій Стаднюк

Завершилися всі перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій за участі українців.

Румунська Університатя Крайова розгромила словацький Спартаком, зробивши серйозну заявку на вихід у наступний раунд. Після сухого першого тайму господарі влаштували справжній штурм у другій половині – за три хвилини відзначилися Баярам і Аль-Хамлаві, а ближче до завершення матчу Мора довів рахунок до розгромного. Гості завершували поєдинок удесятьох після вилучення Пауара на 87-й хвилині.

Ізраїльський Маккабі Хайфа здобув мінімальну, але цінну виїзну перемогу над Ракувом у Польщі. Єдиний м’яч у грі забив Азулай на 61-й хвилині, чим забезпечив своїй команді перевагу перед матчем-відповіддю. Ракув домінував у цій грі, але не реалізував свої шанси.

Також болгарська Арда мінімально здолала литовський Жальгіріс Каунас. Шведський АІК втримав перемогу над угорським Дьором. А шотландський Данді Юнайтед на виїзді двічі відігрався у матчі з віденським Рапідом.

🇺🇦 Захисник Арди Вячеслав Велев провів повний матч і записав до свого пасиву попередження.

🇺🇦 Нападник Дьора Олександр Піщур вийшов на заміну в компенсований час і лише один раз торкнувся м’яча.

🇺🇦 Голкіпер Університаті Павло Ісенко відіграв усі 90 хвилин, не пропустив і здійснив два сейви, запобігши 0,67 голів.

🇺🇦 Захисник Університаті Олександр Романчук також провів на полі весь матч, записавши до свого активу «клін шит» і вигравши всі три верхові дуелі.

🇺🇦 Півзахисник Ракува Владислав Кочергін пропустив гру через травму.

🇺🇦 Голкіпер Маккабі Георгій Єрмаков з оцінкою 7.8 став найкращим гравцем матчу, здійснивши чотири сейви та запобігши 0,66 голів.

🇺🇦 Воротар Данді Євген Кучеренко пропустив два м’ячі, але здійснив п’ять сейвів, запобігши 2,31 потенційних голів у свої ворота.

Матчі-відповіді відбудуться у четвер, 14 серпня.

Ліга конференцій. Третій раунд кваліфікації, перший матч

Жальгіріс Каунас (Литва) – Арда (Болгарія) 0:1

Гол: Вутов

Вилучення: Павлович, 2 (Жальгіріс)

АІК (Швеція) – Дьор (Угорщина) 2:1

Голи: Беширович, 7, Селіна, 21 – Віталіш, 78

Університатя Крайова – Спартак Трнава 3:0

Голи: Баярам, 51, Аль-Хамлаві, 54, Мора, 80

Вилучення: Паур, 87 (Спартак)

Ракув – Маккабі Хайфа 0:1

Гол: Азулай, 61

Рапід Відень – Данді Юнайтед 2:2

Голи: Даль, 27, Зайдль, 44 – Воттерс, 33, Сепсфорд, 75

Раніше Полісся розгромило угорський Пакш у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.