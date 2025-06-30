Український футболіст змінив клуб у Португалії
Відомі деталі угоди
37 хвилин тому
Фото: Getty Images
Український захисник Орест Лебеденко, який нещодавно залишив Візелу, змінив клубну прописку в Португалії.
Лівий фулбек став гравцем Віторії Гімарайнш, перейшовши на правах вільного агента, повідомляє пресслужба команди. Контракт між сторонами підписаний на три роки.
Лебеденко за два сезони у Візелі відіграв 57 матчів, забивши п'ять м’ячів та зробивши дев'ять результативних передач.
Віторія Гімарайнш посіла шосте місце елітного португальського дивізіону за підсумками сезону.