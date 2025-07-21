Голкіпер Яків Кінарейкін офіційно залишив львівські Карпати, підписавши п'ятирічний контракт із іспанським Вільярреалом, про завершення угоди повідомили обидві сторони.

За інформацією пресслужби іспанського клубу, у новому сезоні українець захищатиме кольори Вільярреалу Б, який тренує Давид Альбельда. Відзначимо, що жодна сторона не повідомила, за скільки «жовта субмарина» придбала Кінарейкіна.

Минулого сезону Кінарейкін провів за Карпати 13 матчів, у яких пропустив 12 голів та п'ять разів залишав свої ворота «сухими». За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 700 тисяч євро.

Основна команда Вільярреала завершила минулий сезон на п'ятому місці в Ла Лізі та здобула путівку до Ліги чемпіонів завдяки додатковому єврокубковому місцю.

Раніше повідомлялося, що Лунін відмовився переходити у Вільярреал.